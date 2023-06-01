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Дети из Шебекино поступят в вузы без экзаменов

Дмитрий Трунов
10:37 01.06.2023
Такое решение принято во время доклада губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на границе.
Дети из Шебекино поступят в вузы без экзаменов
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Школьники из Шебекинского городского округа не будут сдавать госэкзамены, часть которых проходит 1 и 2 июня. Им дадут возможность поступить в вузы без экзаменов, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Такое решение, по его словам, было принято во время его доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации на границе. Для этого проработают необходимый механизм.

Обстрелы Шебекино продолжались всю ночь, днем город также находится под массированным огнем. Ранены восемь человек, эвакуация населения осложнена, сообщал ранее глава региона.

В то же время противника на территории области не было и нет, сообщал Гладков. По данным оперативного штаба Белгородской области, прорыва украинских боевиков через границу не было. Работают Вооруженные силы РФ, сообщал оперштаб.

Люди, которые смогли выехать из приграничных районов, размещаются в Белгороде.

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