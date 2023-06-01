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Оперштаб Белгородской области опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино

Дмитрий Трунов
08:50 01.06.2023
Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя, говорится в сообщении.
Оперштаб Белгородской области опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Оперативный штаб Белгородской области опроверг прорыв украинских боевиков в Шебекинском направлении, о котором сообщали Telegram-каналы. В то же время в сообщении говорится о том, что обстановка в Шебекино сейчас сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.

Работают ВС РФ, но никакого прорыва ВСУ нет, сказано в сообщении оперативного штаба. Жителей Белгородской области просят сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что обстрел Шебекино из РСЗО продолжался практически всю ночь. Пять человек ранены. В то же время он опроверг сообщения о якобы точках сбора для экстренной эвакуации из города. В текущей ситуации нет возможности безопасно собирать большое количество людей.

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