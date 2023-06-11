В Кремле сообщили, что не видят даже хлипкого фундамента для диалога с Киевом

По словам Дмитрия Пескова, Москва не видит хоть каких либо предпосылок для диалога с киевским режимом.

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В Кремле не видят основания и предпосылок для ведения диалога с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», - сказал Песков.

Песков обратил внимание на нежелание и неготовность киевского режима к переговорам с Москвой. Он также отметил, что «хозяева» Киева не позволяют ему вести переговоры с российской стороны.

Ранее Песков сообщил о росте вовлеченности Западных стран в конфликт на Украине. По его словам, Запад не осознает пределов эскалации ситуации на Украине.