Песков: хозяева украинского режима противятся мирным переговорам с РФ
Россия видит нежелание киевского режима начинать мирные переговоры.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хозяева киевского режима не позволяют Украине начать мирные переговоры с Россией.
«Мы видим: нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Песков заявлял, отвечая на вопрос про упавший в Воронеже БПЛА, что Киев продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру - жилые дома. Пресс-секретарь отметил, что поэтому и продолжается спецоперация.