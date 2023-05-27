Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет

По словам Пескова, это не изменит ситуацию коренным образом, а лишь растянет конфликт во времени.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об эскалации конфликта на Украина, заявил, что растет степень вовлеченности стран Запада в конфликт, но спецоперация продолжится, и Россия обеспечит свои интересы.

«Очевидно, что каждый день растет степень вовлеченности - прямой и косвенной вовлеченности - стран, как мы говорим, коллективного Запада в этом конфликте», - сказал Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что это может растянуть конфликт во времени, но «не может изменить ситуацию коренным образом».

Дмитрий Песков добавил, что Российская Федерация будет продолжать специальную военную операцию, обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении. По этой причине, согласно словам Пескова, две страны будут развивать военное сотрудничество.