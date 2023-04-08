Знакомая Татарского рассказала, что он с первых секунд становился другом

По ее словам, погибший был открытым человеком с широкой душой.

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Военный корреспондент Владлен Татарский обладал качеством с первых секунд становиться другому человеку другом, рассказала RT на церемонии прощания с погибшим его знакомая Александра Темнолесова.

«С первых секунд ты ощущаешь его братом», - рассказала девушка.

По словам Темнолесовой, Владлен (настоящее имя Максим Фомин) был открытым человеком с широкой душой.

«Поэтому враг легко проник в его объятья, легко завоевал его доверие», - сказала она.

Дарью Трепову, которая подарила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку, Темнолесова считает «плодом либерального мира и феминизма».

Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в субботу 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. На прощание с ним пришло множество людей, образовалась большая очередь. Были усилены меры безопасности: установлены металлодетекторы, привлечены кинологи.

По словам журналиста Евгения Норина, военкор догадывался, что его могут убить. По его словам, Татарский не мог умереть в постели «при нотариусе и враче».

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе, где проходила его встреча с читателями. Еще больше 40 человек пострадали в результате теракта.