Зарево фейерверков в честь Дня Победы украсило небо Волгограда
Параллельно с фейерверками в городе проходит акция «Свет Великой Победы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Волгограде в вечернем небе гремит праздничный салют в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Мамаевом Кургане за зрелищными залпами наблюдала корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко.
Одновременно с салютом в городе проходит акция «Свет Великой Победы», которая представляет собой световое шоу с задействованием знаковых монументов города. Видеоинсталляции украшают памятник «Родина-мать», монумент у ее подножья и аллею тополей.
Фейерверки раскрасили небо в семи районах Волгограда. Вместе с ними дают артиллерийский салют.
Напомним, салют в честь Дня Победы отгремел в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и многих других городах России.