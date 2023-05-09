Зарево фейерверков в честь Дня Победы украсило небо Волгограда

Параллельно с фейерверками в городе проходит акция «Свет Великой Победы».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Волгограде в вечернем небе гремит праздничный салют в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Мамаевом Кургане за зрелищными залпами наблюдала корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко.

Одновременно с салютом в городе проходит акция «Свет Великой Победы», которая представляет собой световое шоу с задействованием знаковых монументов города. Видеоинсталляции украшают памятник «Родина-мать», монумент у ее подножья и аллею тополей.

Фейерверки раскрасили небо в семи районах Волгограда. Вместе с ними дают артиллерийский салют.

Напомним, салют в честь Дня Победы отгремел в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и многих других городах России.