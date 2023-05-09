Торжественный салют к 9 Мая прошел в Новосибирске

В городе фейерверки стреляют с семи разных точек.

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В Новосибирске прошел салют в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько тысяч человек собрались на главной площади города, откуда можно посмотреть салют к 9 Мая. Всего фейерверки стреляли в мегаполисе с семи разных точек.

Ранее праздничные салюты прогремели в небе над Сахалином, Владивостоком и Хабаровском. Фейерверки дополняли праздничные мероприятия ко Дню Великой Победы.