В Санкт-Петербурге прошел праздничный салют к 9 мая
Фейерверки сопроводили ритуальные выстрелы из артиллерийских орудий в память о павших защитниках города.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Санкт-Петербурге состоялся торжественный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Завершающим элементом праздника, по традиции, стал торжественный салют у стен Петропавловской площади. Фейерверки сопроводили ритуальные выстрелы из артиллерийских орудий в память о павших защитниках города.
Ранее мы рассказывали, как ветераны Великой Отечественной войны из регионов Российской Федерации встретили 9 мая. Некоторые фронтовики впервые за все эти годы приехали на Парад в Москву.