В Санкт-Петербурге прошел праздничный салют к 9 мая

Фейерверки сопроводили ритуальные выстрелы из артиллерийских орудий в память о павших защитниках города.

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В Санкт-Петербурге состоялся торжественный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Завершающим элементом праздника, по традиции, стал торжественный салют у стен Петропавловской площади. Фейерверки сопроводили ритуальные выстрелы из артиллерийских орудий в память о павших защитниках города.

Ранее мы рассказывали, как ветераны Великой Отечественной войны из регионов Российской Федерации встретили 9 мая. Некоторые фронтовики впервые за все эти годы приехали на Парад в Москву.