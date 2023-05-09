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Залпы салюта в честь Дня Победы прозвучали в Москве

Анастасия Бобылева
22:00 09.05.2023
Ранее салюты прошли в крупных городах Сибири и Дальнего Востока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве прозвучали залпы праздничного салюта в честь праздника Победы. Под торжественную музыку в небе над столицей вспыхнули разноцветные огни.

Жители и гости города могли посмотреть фейерверк на 16 разных площадках. Он начался в 22:00 по московскому времени и продлился 10 минут.

Ранее «Звезда» показала кадры салюта в Новосибирске. Фейерверки стреляли с семи разных точек.

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