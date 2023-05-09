В стране и мире Залпы салюта в честь Дня Победы прозвучали в Москве Анастасия Бобылева Ранее салюты прошли в крупных городах Сибири и Дальнего Востока. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Москве прозвучали залпы праздничного салюта в честь праздника Победы. Под торжественную музыку в небе над столицей вспыхнули разноцветные огни. Жители и гости города могли посмотреть фейерверк на 16 разных площадках. Он начался в 22:00 по московскому времени и продлился 10 минут. Ранее «Звезда» показала кадры салюта в Новосибирске. Фейерверки стреляли с семи разных точек. Экспертное мнение и аналитика