Неизвестный на самокате сбил женщину с ребенком в центре Москвы

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В центре столицы лихач на самокате сбил двух пешеходов - женщину с ребенком. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

«Авария с самокатом произошла на Москворецкой набережной, в районе дома № 7. Пострадали мать и ребенок, их сбили», - рассказал источник.

Ранее эксперт по современной политике Антон Орлов объяснил, почему в России ввели ограничение скорости электросамокатов. По его словам, многочисленные ДТП, в том числе с летальным исходом, возникают из-за того, что молодежь недооценивает опасность на дорогах.

В октябре прошлого года в Кабмине ограничили скорость электросамокатов, а в апреле нынешнего стало известно о появлении вопросов об их использовании в теоретической части экзамена на права.