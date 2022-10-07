Кабмин ограничил скорость электросамокатов 25 километрами в час

Кроме того, для владельцев электротранспорта появятся специальные дорожные знаки, разрешающие или запрещающие движение.

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Правительство России ограничило скорость электросамокатов, гироскутеров и моноколес 25 километрами в час. При этом их масса не должна превышать 35 килограммов. Кроме того, все эти средства передвижения получили официальный статус «средств индивидуальной мобильности».

«Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок», - говорится в публикации на сайте кабмина.

Согласно документу, у пешеходов всегда приоритет на тротуаре. Пересекать дорогу по пешеходному переходу владельцам самокатов можно только спешившись. Для любителей активного отдыха и быстрого передвижения установят специальные знаки. По аналогии с автомобильными они будут запрещать или разрешать движение на электротранспорте в тех или иных зонах.

«На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов», - уточняется в документе.

При этом самокат должен быть оборудован фарами белого и красного цветов, а также иметь тормозную систему.