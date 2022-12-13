Эксперт объяснил, из-за кого в России ввели ограничение скорости электросамокатов

По словам специалиста по современной политике Антона Орлова, молодежь недооценивает опасность на дорогах.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 км/ч, которое, согласно новым требованиям ГОСТ, вступит в силу 1 февраля 2023 года, является оправданной мерой. Данное мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Основными пользователями электросамокатов являются подростки и молодые люди, воспринимающие электросамокат скорее как игрушку, усовершенствованный механический самокат, не требующий специальных навыков вождения. И это большая ошибка», - цитирует его RT.

В качестве обоснования данной меры эксперт упомянул отсутствие у молодежи умения правильно оценивать дорожно-транспортную ситуацию. Зачастую они недооценивают грозящую им и окружающим опасность, считает он.

«Отсюда несоблюдение дистанции, многочисленные ДТП, в том числе с летальным исходом», - заключил Орлов.

Ранее в Росстандарте заявили, что причисление электросамокатов, моноколес и гироскутеров к средствам индивидуальной мобильности и ограничение их скорости обусловлены соображениями безопасности. Инциденты с участием данных видов транспорта в России происходят регулярно. В октябре этого года «Звезда» опубликовала интервью с пенсионеркой, которая пострадала в результате столкновения с электросамокатом.