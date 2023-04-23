МВД добавило в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов

Также в тест были включены вопросы об использовании других средств индивидуальной мобильности.

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Министерство внутренних дел России добавило в теоретическую часть экзамена на водительские права ПДД для электросамокатов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В тест были включены правила использования электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности.

В ведомстве уточнили, что включение новых вопросов связано с тем, что с 1 марта в силу вступили изменениями в правилах дорожного движения.

Напомним, в октябре минувшего года правительство РФ приняло решение ограничить скорость этих транспортных средств до 25 километров в час. Масса электросамоката должна быть не более 35 килограммов.