МВД добавило в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов
Также в тест были включены вопросы об использовании других средств индивидуальной мобильности.
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Министерство внутренних дел России добавило в теоретическую часть экзамена на водительские права ПДД для электросамокатов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
В тест были включены правила использования электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности.
В ведомстве уточнили, что включение новых вопросов связано с тем, что с 1 марта в силу вступили изменениями в правилах дорожного движения.
Напомним, в октябре минувшего года правительство РФ приняло решение ограничить скорость этих транспортных средств до 25 километров в час. Масса электросамоката должна быть не более 35 килограммов.