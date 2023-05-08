Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Пермякова

Мужчина закопал мины на пути к дому писателя, и на одну из них и наехал его автомобиль.

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Суд арестовал на 2 месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина.

Во время допроса стало известно, что мужчина использовал для подрыва две противотанковые мины с наложенным зарядом пластида. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами еще несколько лет назад. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг - ликвидация Захара Прилепина.

Мужчина несколько дней следил за писателем, закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина, на одну из которых и наехал его автомобиль.

Напомним, автомобиль Прилепина 6 мая подорвали под Нижним Новгородом, в поселке Пионерский. По предварительным данным, мощность СВУ составила более двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Машину взрывом разорвало пополам. Писатель получил ранения обеих ног, его водитель погиб на месте. Задержанный по горячим следам мужчина признался, что его завербовала украинская спецслужба несколько лет назад.

Прилепину провели операцию, он находится в сознании, чувствует себя хорошо и передал привет родственникам.