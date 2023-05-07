Полицейские рассказали подробности задержания подозреваемого в покушении на убийство Прилепина

При себе у задержанного были обнаружены российский и украинский паспорта.

© Видео: МВД России © Фото: МВД России

Министерство внутренних дел России опубликовало видео с участковыми, которые рассказали о задержании подозреваемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина.

«Изначально данный человек говорил вещи, которые не являются действительностью, что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было», - сказал участковый Дмитрий Воеводин.

Старший участковый Александр Соколов рассказал, что сотрудники полиции попросили подозрительного мужчину предоставить свои документы.

«Он выложил, в кошельке у него было два паспорта. Один - паспорт Украины, другой - российский. Стали с ним разговаривать, и он сознался», - сказал Соколов.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде совершили подрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин. По данным Telegram-канала «Честный детектив», Прилепин получил ранение, а его водитель погиб. Как утверждается, взрыв прогремел, когда писатель направлялся к своим родственникам. Отмечается, что устройство сработало под днищем машины.

В машине с Захаром Прилепиным ехала его дочь. Девочку успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы.