WarGonzo: в машине с Прилепиным ехала его дочь

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В машине с Захаром Прилепиным ехала его дочь, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Автомобиль с писателем сегодня взорвали в Нижегородской области.

«Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала», - отмечает паблик.

Также, по данным СМИ, погиб водитель Прилепина. Сам писатель получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, отмечает РБК со ссылкой на источник. SHOT пишет, что у писателя ранены ноги, сейчас на месте ждут вертолет для эвакуации.