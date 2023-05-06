112: автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде
По предварительным данным, писатель получил ранение.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
В Нижнем Новгороде совершили подрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, передает Telegram-канал 112. Сейчас на месте работают экстренные службы.
По информации Telegram-канала «Честный детектив», Прилепин получил ранение, а его водитель погиб.
Как утверждается, взрыв прогремел, когда писатель направлялся к своим родственникам. Отмечается, что устройство сработало под днищем машины.
Ранее Прилепин рассказывал, почему встреча с журналисткой Дарьей Дугиной в день ее смерти была странной. Напомним, девушка, по данным ФСБ, погибла от управляемого подрыва автомобиля, который совершила гражданка Украины Наталья Вовк.