В стране и мире 112: автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде Анна Назайкина По предварительным данным, писатель получил ранение. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: В Нижнем Новгороде совершили подрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, передает Telegram-канал 112. Сейчас на месте работают экстренные службы. По информации Telegram-канала «Честный детектив», Прилепин получил ранение, а его водитель погиб. Как утверждается, взрыв прогремел, когда писатель направлялся к своим родственникам. Отмечается, что устройство сработало под днищем машины. Ранее Прилепин рассказывал, почему встреча с журналисткой Дарьей Дугиной в день ее смерти была странной. Напомним, девушка, по данным ФСБ, погибла от управляемого подрыва автомобиля, который совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Экспертное мнение и аналитика