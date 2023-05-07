В стране и мире В Николаеве прогремели взрывы Максим Крюков В 22:06 (по мск) в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. © Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 22:06 (по мск) в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и на территории практически всей Украины, кроме западных областей. Сирены не звучат только в восьми регионах: в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Около 22:44 стало известно о взрывах в Сумской области. Экспертное мнение и аналитика