В стране и мире Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске Максим Крюков По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 00:45 (по мск). © Фото: Андрей Иглов, РИА Новости Читайте нас на: В украинском Днепропетровске зафиксировали серию мощных взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, в 00:45 (по мск) в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Накануне вечером воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. В ночь на 4 мая стало известно, что сильные взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Местные СМИ сообщали, что в украинской столице после взрыва работала система противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика