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Воздушную тревогу объявили практически по всей территории Украины

Дмитрий Трунов
22:49 06.05.2023
Сообщается о взрывах в Сумской области около 22:44.
Воздушную тревогу объявили практически по всей территории Украины
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Воздушную тревогу объявили в Киеве и на территории практически всей Украины, кроме западных областей. Об это свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

Сообщается о взрывах в Сумской области около 22:44.

Оповещение в Киеве опубликовала городская мэрия. Администрация просит горожан срочно проследовать в укрытие.

Серия взрывов минувшей ночью прогремела в Днепропетровске. В пятницу вечером две серии взрывов произошли в Шосткинском районе Сумской области Украины.

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