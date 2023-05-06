Воздушную тревогу объявили практически по всей территории Украины
Сообщается о взрывах в Сумской области около 22:44.
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Воздушную тревогу объявили в Киеве и на территории практически всей Украины, кроме западных областей. Об это свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
Сообщается о взрывах в Сумской области около 22:44.
Оповещение в Киеве опубликовала городская мэрия. Администрация просит горожан срочно проследовать в укрытие.
Серия взрывов минувшей ночью прогремела в Днепропетровске. В пятницу вечером две серии взрывов произошли в Шосткинском районе Сумской области Украины.