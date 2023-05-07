Прилепин рассказал, что сразу после взрыва начал отдавать распоряжения

Писатель сообщил, что у него сломаны обе ноги, один перелом открытый.

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Захар Прилепин рассказал, что сразу после взрыва начал общаться с близкими и отдавать необходимые распоряжения. По словам писателя, он попросил принести телефон из машины.

«Тут же отдал все распоряжения, потому что все было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Прилепина, он потерял сознание примерно на три минуты. Потом очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу, а прибежавшие местные жители его вытащили.

Писатель сообщил, что у него сломаны обе ноги, один перелом открытый.

Ранее были опубликованы кадры, сделанные сразу после взрыва машины Прилепина. Первую помощь раненому оказали местные жители.

Накануне после операции Прилепина ввели в медикаментозный сон, позже сообщалось о том, что он в сознании.

Автомобиль Audi Q7 с Прилепиным взорвали около 11 часов в Борском районе Нижегородской области. СК РФ квалифицировал покушение как теракт.

Автомобиль подорвали, заложив на пути две противотанковые мины. Одна из них сработала. При взрыве погиб водитель и охранник Прилепина с позывным «Злой».

По горячим следам задержали двух человек, которые предположительно причастны к покушению. Один из них дал признательные показания.