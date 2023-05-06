В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы

Анна Касаткина
08:17 06.05.2023
Очередную оговорку президент США допустил в интервью американском телеканалу.
Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден призвал не допустить победы в выборах бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы не можем позволить Обаме... Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», - сказал он.

Байден также заявил, что «всем» отличается от своего предшественника (до него Белый дом возглавлял Дональд Трамп).

Обама был американским президентом с 2009-го по 2017 годы. Претендовать на место главы государства он больше не может, так как отработал два полных срока. Байден занимал при Обаме должность вице-президента.

Байден неоднократно допускал различные оговорки, например, с регулярностью называл главой государства вице-президента Камалу Харрис, и странно вел себя на публике. Критики связывают подобное поведение с его преклонном возрастом. Тем не менее Байден уже объявил о своем выдвижении на второй срок на выборах 2024 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:01 В стране и мире
Следствие арестовало счета Блиновской и ее мужа в разных валютах
08:17 В стране и мире
Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы
07:04 В стране и мире
В Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет газ по «Турецкому потоку»
05:50 Армия
ВС РФ уничтожили «Ланцетами» две британские гаубицы боевиков
05:16 В стране и мире
WP: суд в США вынес рекордный приговор по делу о штурме Капитолия в 2021 году
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.