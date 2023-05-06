Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы
Президент США Джо Байден призвал не допустить победы в выборах бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
«Мы не можем позволить Обаме... Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», - сказал он.
Байден также заявил, что «всем» отличается от своего предшественника (до него Белый дом возглавлял Дональд Трамп).
Обама был американским президентом с 2009-го по 2017 годы. Претендовать на место главы государства он больше не может, так как отработал два полных срока. Байден занимал при Обаме должность вице-президента.
Байден неоднократно допускал различные оговорки, например, с регулярностью называл главой государства вице-президента Камалу Харрис, и странно вел себя на публике. Критики связывают подобное поведение с его преклонном возрастом. Тем не менее Байден уже объявил о своем выдвижении на второй срок на выборах 2024 года.