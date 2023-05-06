Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, который ранее выступил с официальным заявлением о своем участии в грядущих выборах главы государства в 2024 году, заявил, что является наиболее опытным претендентом на высший государственный пост за все время. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу MSNBC.

Американский лидер, которому в этом году исполнится 81 год, также отметил, что «набрался чертовски много мудрости», отвечая на вопрос о том, почему считает себя достойным переизбрания, несмотря на почтенный возраст.

«К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост», - сказал 46-й президент США.

Кроме того, глава американской администрации считает, что «доказал свою честность и эффективность».

Ранее стало известно, рейтинг Джо Байдена упал до рекордных 37%. По данным исследовательской службы Gallup, рейтинг президентской работы Байдена стабильно держался в пределах 40% с начала 2022 года, падение в 2% было зафиксировано только в июле 2022 года.