Камала Харрис разозлилась на вопрос журналиста о «настоящем президенте» США

Американский вице-президент Камала Харрис раскритиковала вопрос ведущего Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) о том, кто является «настоящем президентом США».

Ведущий после нескольких оговорок американского лидера Джо Байдена в шутку поинтересовался, кто на самом деле является президентом США.

«Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», - ответила Харрис, сообщает The Hill.

После этого она повторила, что американским главой является Джо Байден. Харрис повысила голос и начала активно жестикулировать. С раздражением в голосе политик добавила, что она - вице-президент, и ее зовут Камала Харрис.

Несколькими днями ранее американский лидер Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Оговорку он сделал, выступая на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины.

До этого Джо Байден уже называл Камалу Харрис президентом. Кроме того, сама вице-президент однажды назвала администрацию тогда еще будущего американского лидера «администрацией Харрис».