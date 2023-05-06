Правоохранители арестовали 6 банковских счетов Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей

В правоохранительных органах сообщили, что были арестованы 4 банковских счета Елены Блиновской и 2 счета ее супруга.

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Сотрудники правоохранительных органов выявили и арестовали четыре банковских счета блогера Елены Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что в рамках расследования также были арестованы два счета ее мужа Алексея Блиновского. Отмечается, что общая сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте.

Ранее на заседании суда Елена Блиновская полностью признала свою вину. При этом она отказалась от каких-либо комментариев.

Пресненский суд Москвы принял решение отправить блогера под домашний арест до 26 июня. Также сторона обвинения просила запретить Блиновской определенные действия - пользоваться Интернетом и сотовой связью.

Также стало известно, что блогер Елена Блиновская может быть переведена в следственный изолятор из-за активной деятельности кураторов ее марафонов. Правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов.