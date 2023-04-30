Блиновскую могут перевести в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов

В отношении блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

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Блогер Елена Блиновская может быть переведена в следственный изолятор из-за активной деятельности кураторов ее марафонов. Об этом заявили в правоохранительных органах. В настоящее время Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом.

«Пресненский районный суд Москвы установил ранее в отношении обвиняемой запреты, в том числе запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, где сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», - цитирует ТАСС заявление представителя правоохранительных органов.

Ранее российские правоохранительные органы направили в Объединенные Арабские Эмираты международное поручение с целью подтвердить наличие в этой стране имущества блогера Блиновской. В перспективе оно может быть изъято и обращено в пользу государства в счет погашения долга блогера.

Напомним, против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Двадцать седьмого апреля она была задержана при попытке пересечь границу Российской Федерации.