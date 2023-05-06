Baza: машину Прилепина после взрыва подбросило и перевернуло

Писатель находится в больнице в тяжелом состоянии, у него сломаны обе ноги.

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Взрыв автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала SHOT, части машины разбросало на расстояние 50 метров.

Baza пишет, что Прилепин до сих пор находится на месте происшествия, врачи ждут вертолет для его транспортировки.

Ранее сообщалось, что взрывчатку заложили под капот автомобиля Прилепина, пока он находился в кафе. Вместе с писателем ехала его дочь, она вышла из машины буквально за минуту до взрыва. Прилепин находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги.