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Mash: Захар Прилепин находится в тяжелом состоянии

Анна Назайкина
12:39 06.05.2023
Как утверждается, у него тяжелое ранение ног.
Mash: Захар Прилепин находится в тяжелом состоянии
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Писатель Захар Прилепин после подрыва его автомобиля находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Как уточняется, покушение произошло в Борском районе. Публициста могут доставить в медучреждение с помощью вертолета медицины катастроф.

По данным канала, самодельное взрывное устройство предварительно установили рядом с задним сиденьем. В результате произошедшего осколки разбросаны в радиусе 30 метров.

В свою очередь РБК, ссылаясь на свой источник, утверждает, что Прилепин получил ранение ног. В момент происшествия он возвращался в Москву с территории ЛДНР. Предполагается, что злоумышленники могли сопровождать его автомобиль.

Следователи выехали на место взрыва авто, сообщили «Звезде» в СК по Нижегородской области.

Ранее Telegram-канал WarGonzo писал, что в машине с Прилепиным ехала его дочь.

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