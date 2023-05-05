Суд арестовал первого из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Обвиняемый молодой человек в суде не признал свою вину и просил не лишать его свободы.

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Пресненский суд Москвы в пятницу, 5 мая, отправил под стражу одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. 19-летний Глеб Писарев арестован до 2 июля.

На такой мере пресечения настаивали и следователь, и Пресненская межрайонная прокуратура. Обвиняемый молодой человек в суде не признал свою вину, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Он просил назначить другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Всего по делу об избиении баскетболиста ЦСКА у ресторана в центре Москвы задержаны три человека. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия.

Четвертого участника избиения спортсмена на Большой Никитской улице разыскивают. По данным РИА Новости, предполагается, что именно он нанес Шведу удар. Этого человека могут дополнительно обвинить в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Алексей Швед получил при нападении тяжелые травмы и не сможет выступать за клуб неопределенное время, сообщили ранее в ЦСКА. Мотивы нападения на спортсмена пока окончательно не установлены.