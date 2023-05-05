Клинтон заявил, что еще в 2011 году осознал неизбежность российской спецоперации

Об этом ему стало ясно после разговора с Владимиром Путиным в Давосе.

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Бывший американский президент Билл Клинтон заявил, что в 2011 году осознал неизбежность российской специальной операции. По его словам, после разговора с Владимиром Путиным о Будапештском меморандуме в Давосе стало ясно, что это «лишь вопрос времени».

«Он сказал: "Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан". С того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», - цитирует Financial Times слова Клинтона.

Напомним, ранее экс-президент США заявил о сожалении по поводу того, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.

«Я чувствую личный вклад, потому что заставил их согласиться на отказ от своего ядерного оружия», - сказал Клинтон.

Напомним, ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что страна рассматривает возможность пересмотреть свой безъядерный статус. По его словам, западные партнеры не в полной мере оказали поддержку безопасности.

Дипломат отметил, что киевские власти готовы инициировать дискуссию относительно ядерного статуса. Однако уточнил, что у него «нет готового предложения, как это могло бы выглядеть».