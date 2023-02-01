Украинский посол заявил о готовности Киева начать дискуссии о ядерном статусе страны

Посол Макеев добавил, что конкретных предложений по данному вопросу пока нет.

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Украина рассматривает возможность пересмотреть свой безъядерный статус. Посол в Германии Алексей Макеев заявил, что западные партнеры, такие как США и Великобритания, не в полной мере оказали поддержку безопасности страны.

Он добавил, что в мире существует только одно оружие, способное защитить от нападения извне. Об этом он поделился в беседе с немецким СМИ, его слова цитирует РИА Новости.

«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав по Будапештскому меморандуму. Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора», - сказал Макеев.

Он добавил, что киевские власти готовы инициировать дискуссию относительно ядерного статуса. Однако уточнил, что у него «нет готового предложения, как это могло бы выглядеть».

В марте 2022 года представители Украины на переговорах с Россией заявляли, что, согласно сформулированным им предложениям, страна «провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового и безъядерного статуса».