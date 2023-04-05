Клинтон сожалеет, что «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году после подписания Будапештского меморандума.

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Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия, о чем теперь сожалеет.

«Я чувствую личный вклад, потому что я заставил их согласиться на отказ от своего ядерного оружия», - сказал бывший американский лидер в интервью телеканалу RTE.

По мнению Клинтона, нынешние события на Украине могли не произойти, если бы она имела ядерное оружие. Ранее президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Минском о размещении тактического оружия на территории Белоруссии. На Западе решение российского лидера восприняли в штыки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобную реакцию неадекватной.