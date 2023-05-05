Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела в Россию на похороны Юдашкина

Российская певица говорила, что модельер приезжал к ней «совсем больной пару недель назад».

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Певица Алла Пугачева посетит похороны модельера Валентина Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом изданию Starhit рассказала латышская певица Лайма Вайкуле.

По словам Вайкуле, она общалась с российской артисткой после смерти Юдашкина. Пугачева рассказала, что модельер приезжал к ней «совсем больной пару недель назад». Поэтому она посчитала себя обязанной поехать на прощание с ним.

Пугачева собиралась поехать одна, без детей, уточнила Вайкуле. О ее приезде в Россию сообщалось 3 мая. Накануне к ее дому привезли букет цветов.

Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) переехали в Израиль в 2022 году, забрав из гимназии документы своих детей. Их дом в Подмосковье выставлен на продажу.

* Максим Галкин - физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.