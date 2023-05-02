«Фаберже», олимпийские костюмы и военная форма: какие революции совершил Валентин Юдашкин

Ушел из жизни Валентин Юдашкин. Ему было 59. Прошло всего три дня со смерти Вячеслава Зайцева - и вот новая громкая утрата для мира русской моды.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress

Валентин Юдашкин уже давно не появлялся на публике. Один из последних его выходов «в свет» состоялся в июне прошлого года на Московской неделе моды.

Благодаря драгоценным камням платья художника выглядят как ювелирные украшения. Юдашкин уделял много внимания мелким деталям и вышивкам. Вот почему большинство работ сделаны вручную.

«Не разрешено это делать, но мы вам покажем. Это все платье сшито вручную. То есть, это настоящий от кутюр», - показывал свою работу модельер.

Интеллигентный и сдержанный в жизни, он выходил за рамки шаблонов на подиуме и творил историю в своей профессии. Наряды Юдашкина носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино. Одно из его платьев даже выставлено в Лувре.

Впервые о маэстро весь мир узнал в 1991 году. В Париже он произвел фурор своей коллекцией «Фаберже». Позже необычные платья объехали полмира, а Юдашкин больше 30 лет учил всю Европу моде и стилю по-русски. И на этом его революции не закончились.

К столетию Олимпийских игр он сшил форму для российской сборной. А в 2007-м в качестве консультанта принял участие в создании нового поколения военной формы, полностью изменив формат одежды и обуви. Ушли в прошлое портянки и ватные штаны. Армейское обмундирование пополнили шерстяные свитеры, детали на липучках, а вместо кирзовых сапог - берцы. Все изделия стали более практичными и удобными. Он всегда заботился о других.

«Валя известен не только в нашей стране как гениальный художник, как модельер, как конструктор, как чудесный придумщик. В нем всегда жил тонкий мир, какая-то мудрость и какое-то глубокое ощущение мира», - говорит народная артистка России Надежда Бабкина.

В 2016 году у Юдашкина был диагностирован рак. Но он до последнего дня жизни продолжал трудиться над новыми коллекциями: разрабатывал эскизы, создавая неповторимые наряды в его «лаборатории» моды.

«Он умел красиво молчать. Все понимал. Что мне в нем нравилось - он сразу сидел и рисовал. Смотрел на человека задумчиво - и создавал ему образы», - говорит певец, музыкант, заслуженный артист России Александр Левшин.

Уход из жизни великого модельера и художника стал потрясением для друзей и поклонников его творчества. Они выкладывают в соцсетях совместные фотографии, вспоминают свои истории дружбы с модельером.

«Это печальное событие, потому что умер один из самых интересных, самобытных и профессиональных художников, модельеров. Я акцентирую внимание на слове “художник”, потому что он еще прекрасным художником был», - говорит народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Всегда улыбчивый, человек-праздник. После каждого показа его засыпали цветами. Творчество было смыслом его жизни. И это творчество навсегда останется в мировой истории моды.