В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Фаберже», олимпийские костюмы и военная форма: какие революции совершил Валентин Юдашкин

Ярослава Коценко
Дмитрий Трунов
21:00 02.05.2023
Ушел из жизни Валентин Юдашкин. Ему было 59. Прошло всего три дня со смерти Вячеслава Зайцева - и вот новая громкая утрата для мира русской моды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Валентин Юдашкин уже давно не появлялся на публике. Один из последних его выходов «в свет» состоялся в июне прошлого года на Московской неделе моды.

Благодаря драгоценным камням платья художника выглядят как ювелирные украшения. Юдашкин уделял много внимания мелким деталям и вышивкам. Вот почему большинство работ сделаны вручную.

«Не разрешено это делать, но мы вам покажем. Это все платье сшито вручную. То есть, это настоящий от кутюр», - показывал свою работу модельер.

Интеллигентный и сдержанный в жизни, он выходил за рамки шаблонов на подиуме и творил историю в своей профессии. Наряды Юдашкина носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино. Одно из его платьев даже выставлено в Лувре.

Впервые о маэстро весь мир узнал в 1991 году. В Париже он произвел фурор своей коллекцией «Фаберже». Позже необычные платья объехали полмира, а Юдашкин больше 30 лет учил всю Европу моде и стилю по-русски. И на этом его революции не закончились.

К столетию Олимпийских игр он сшил форму для российской сборной. А в 2007-м в качестве консультанта принял участие в создании нового поколения военной формы, полностью изменив формат одежды и обуви. Ушли в прошлое портянки и ватные штаны. Армейское обмундирование пополнили шерстяные свитеры, детали на липучках, а вместо кирзовых сапог - берцы. Все изделия стали более практичными и удобными. Он всегда заботился о других.

«Валя известен не только в нашей стране как гениальный художник, как модельер, как конструктор, как чудесный придумщик. В нем всегда жил тонкий мир, какая-то мудрость и какое-то глубокое ощущение мира», - говорит народная артистка России Надежда Бабкина.

В 2016 году у Юдашкина был диагностирован рак. Но он до последнего дня жизни продолжал трудиться над новыми коллекциями: разрабатывал эскизы, создавая неповторимые наряды в его «лаборатории» моды.

«Он умел красиво молчать. Все понимал. Что мне в нем нравилось - он сразу сидел и рисовал. Смотрел на человека задумчиво - и создавал ему образы», - говорит певец, музыкант, заслуженный артист России Александр Левшин.

Уход из жизни великого модельера и художника стал потрясением для друзей и поклонников его творчества. Они выкладывают в соцсетях совместные фотографии, вспоминают свои истории дружбы с модельером.

«Это печальное событие, потому что умер один из самых интересных, самобытных и профессиональных художников, модельеров. Я акцентирую внимание на слове “художник”, потому что он еще прекрасным художником был», - говорит народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Всегда улыбчивый, человек-праздник. После каждого показа его засыпали цветами. Творчество было смыслом его жизни. И это творчество навсегда останется в мировой истории моды.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:37 В стране и мире
Видео
Путин лично поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем
21:11 В стране и мире
РЖД: грузовой поезд сошел с путей в Брянской области из-за вмешательства посторонних
19:24 В стране и мире
Изготовителей документов для убийцы Дугиной осудили на 3,5 года
19:02 В стране и мире
Раскольническая ПЦУ планирует перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря
18:54 В стране и мире
Решетников сообщил о росте стоимости авиаперелетов по России на 10%
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.