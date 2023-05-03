Алла Пугачева приехала в Россию

Пока неизвестно, пойдет ли певица на прощание со своим другом Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову.

Чупракова не смогла сказать, пойдет ли Пугачева на прощание со своим другом Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая. Церемония пройдет на Троекуровском кладбище в Москве.

«Я пока у нее даже не спрашивала еще», - сказала помощница звезды.

Ранее народная артистка СССР обратилась к ушедшему из жизни модельеру Вячеславу Зайцеву со словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все».

В 2022 году Алла Пугачева уехала за границу вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иностранным агентом) и их двумя детьми. Их замок в деревне Черная Грязь Московской области выставлен на продажу.

*физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов