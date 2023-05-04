В стране и мире В стране и мире В стране и мире

К дому Аллы Пугачевой привезли букет из белых цветов

Сергей Лебедев
16:23 04.05.2023
Не исключено, что Примадонна повезет его на могилу модельера Вячеслава Зайцева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сегодня днем к дому Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь доставили букет белых цветов. Возможно, певица повезет его на могилу скончавшегося в минувшее воскресенье модельера Вячеслава Зайцева.

Женщина, доставившая букет, не стала отвечать «Звезде», действительно ли Алла Пугачева оформила заказ.

Напомним, накануне стало известно, что Примадонна прибыла в Москву. Ранее же певица обратилась к Вячеславу Зайцеву со словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все».

Сегодня модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его жена не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья. Ей 86 лет, и она молилась дома.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
15:36 В стране и мире
Захарова назвала высказывания Зеленского в МУС бредом о ядерной бомбе
15:28 В стране и мире
Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве школьницы молотком в Петербурге
14:53 В стране и мире
Полиция Финляндии начала расследовать нападение на консульство РФ
14:36 В стране и мире
На борту самолета Казань - Москва сработал датчик открытия дверей
Популярное
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.