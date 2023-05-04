К дому Аллы Пугачевой привезли букет из белых цветов

Не исключено, что Примадонна повезет его на могилу модельера Вячеслава Зайцева.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня днем к дому Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь доставили букет белых цветов. Возможно, певица повезет его на могилу скончавшегося в минувшее воскресенье модельера Вячеслава Зайцева.

Женщина, доставившая букет, не стала отвечать «Звезде», действительно ли Алла Пугачева оформила заказ.

Напомним, накануне стало известно, что Примадонна прибыла в Москву. Ранее же певица обратилась к Вячеславу Зайцеву со словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все».

Сегодня модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его жена не смогла принять участие в прощании по состоянию здоровья. Ей 86 лет, и она молилась дома.