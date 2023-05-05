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Песков заявил, что традиционного приема в Кремле на 9 Мая не будет

Тимур Шерзад
16:06 05.05.2023
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что, скорее всего, тема беспилотников будет обсуждаться на заседании Совбеза.
Песков заявил, что традиционного приема в Кремле на 9 Мая не будет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году на 9 Мая не будет традиционного приема в Кремле.

Песков ответил отрицательно на соответствующий вопрос агентства РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что сегодня Путин проведет заседание с постоянными членами Совбеза России. При этом, как отметил пресс-секретарь, скорее всего, будет обсуждаться тема беспилотников.

А в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва ответит делом на атаку украинских дронов на Кремль.

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