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В МИД РФ заявили, что Россия будет делом отвечать на атаку дронов на Кремль

Тимур Шерзад
10:56 05.05.2023
Сергей Лавров подчеркнул, что такие действия Украина никогда бы не предприняла без одобрения своих хозяев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия делом ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль. 

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», - заявил Лавров журналистам. 

Он добавил, что терпения у России много и напомнил пословицу - «русские долго запрягают, но быстро ездят».

Кроме этого министр иностранных дел РФ отметил, что Украина никогда бы не совершила подобный акт без одобрения своих хозяев. 

Ранее в МИД РФ назвали высказывания Зеленского в Международном уголовном суде бредом о ядерной бомбе.

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