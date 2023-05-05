В МИД РФ заявили, что Россия будет делом отвечать на атаку дронов на Кремль

Сергей Лавров подчеркнул, что такие действия Украина никогда бы не предприняла без одобрения своих хозяев.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия делом ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль.

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», - заявил Лавров журналистам.

Он добавил, что терпения у России много и напомнил пословицу - «русские долго запрягают, но быстро ездят».

Кроме этого министр иностранных дел РФ отметил, что Украина никогда бы не совершила подобный акт без одобрения своих хозяев.

Ранее в МИД РФ назвали высказывания Зеленского в Международном уголовном суде бредом о ядерной бомбе.