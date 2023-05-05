В Кремле заявили, что на Совбезе с большой вероятностью будут обсуждать беспилотники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Кремле сообщили, что на заседании Совбеза России с большой вероятностью будут обсуждать беспилотники. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что будут так или иначе обсуждать, опять же можно с большой долей уверенности это предположить», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Дмитрий Песков уточнил, что сегодняшнее совещание Совбеза будет проведено Владимиром Путиным с его постоянными членами.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ будет делом отвечать на атаку украинских дронов на Кремль.
А Следственный комитет России по поводу этого теракта возбудил уголовное дело.