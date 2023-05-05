Минобороны организовало телемост для участников СВО на территории «Саур-Могилы»

Помимо общения с родными и близкими, особо отличившиеся военнослужащие были награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы группировки «Восток», выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, смогли увидеться со своими близкими и пообщаться с ними по видеосвязи. Специально для военнослужащих из Забайкальского края Минобороны РФ организовало телемост в преддверие празднования Дня Победы. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Наступает день, который дорог каждому россиянину. В преддверие этого праздника, несмотря на спецоперацию, было принято решение поддержать ребят, напомнить им о том дне, когда миллионы людей плакали от счастья. Сегодняшний противник тоже трудный и победа над ним достойна того, чтобы приравнять ее к 9 Мая 45-го года», - сказал заместитель командующего 29-ой армии по военно-политической работе Константин Назаров.

Помимо долгожданного общения с любимыми, на территории комплекса состоялось награждение участников спецоперации. Всего госнаград удостоились 20 человек. Для многих из них события сегодняшнего дня стали полной неожиданностью.

«Для меня это было неожиданностью, буквально несколько часов назад меня вытащили из окопа. Очень тепло на душе, горжусь своей Родиной и тем, что мы помогаем людям», - признался наводчик артиллерийского орудия Александр.

Телемосты с участниками спецоперации по защите мирного Донбасса давно стали традиционным мероприятием. Это позволяет близким убедиться в том, что с их героями все хорошо.

«С родными давно не общался, эмоций очень много. Родных предупредили за несколько дней, время было собраться. Мы тоже успели привести себя в порядок. Я полон эмоций, увидел своих земляков, всем очень рад, всех хочу поздравить с праздником, победа будет за нами», - пообещал командир орудия с позывным «Начбой».

По окончанию телемоста и церемонии награждения перед бойцами группировки «Восток» выступили известные российские артисты: группа 7Б и певица «Мара», приехавшие в зону СВО накануне Дня Победы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.