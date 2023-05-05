Армия Армия Армия

Минобороны организовало телемост для участников СВО на территории «Саур-Могилы»

05:00 05.05.2023
Помимо общения с родными и близкими, особо отличившиеся военнослужащие были награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Бойцы группировки «Восток», выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, смогли увидеться со своими близкими и пообщаться с ними по видеосвязи. Специально для военнослужащих из Забайкальского края Минобороны РФ организовало телемост в преддверие празднования Дня Победы. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Наступает день, который дорог каждому россиянину. В преддверие этого праздника, несмотря на спецоперацию, было принято решение поддержать ребят, напомнить им о том дне, когда миллионы людей плакали от счастья. Сегодняшний противник тоже трудный и победа над ним достойна того, чтобы приравнять ее к 9 Мая 45-го года», - сказал заместитель командующего 29-ой армии по военно-политической работе Константин Назаров.

Помимо долгожданного общения с любимыми, на территории комплекса состоялось награждение участников спецоперации. Всего госнаград удостоились 20 человек. Для многих из них события сегодняшнего дня стали полной неожиданностью.

«Для меня это было неожиданностью, буквально несколько часов назад меня вытащили из окопа. Очень тепло на душе, горжусь своей Родиной и тем, что мы помогаем людям», - признался наводчик артиллерийского орудия Александр.

Телемосты с участниками спецоперации по защите мирного Донбасса давно стали традиционным мероприятием. Это позволяет близким убедиться в том, что с их героями все хорошо.

«С родными давно не общался, эмоций очень много. Родных предупредили за несколько дней, время было собраться. Мы тоже успели привести себя в порядок. Я полон эмоций, увидел своих земляков, всем очень рад, всех хочу поздравить с праздником, победа будет за нами», - пообещал командир орудия с позывным «Начбой».

По окончанию телемоста и церемонии награждения перед бойцами группировки «Восток» выступили известные российские артисты: группа 7Б и певица «Мара», приехавшие в зону СВО накануне Дня Победы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:01 Армия
Видео
Экипажи Ми-28Н нанесли ракетные удары по укрепленным пунктам националистов
04:14 В стране и мире
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности Пекина внести вклад в урегулирование кризиса на Украине
03:24 В стране и мире
Ветеран ВВС США Венейбл: российские системы ПВО делают F-16 на Украине бесполезными
01:54 В стране и мире
Замглавы МИД Рябков: Россия и США в шаге от открытого вооруженного конфликта
00:50 Вопросы истории
ФСБ рассекретила документы о ликвидации в 1942 году эстонских ДРГ в Архангельской области
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.