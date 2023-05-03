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В Уссурийске организовали телемост между участниками СВО и их родными

05:00 03.05.2023
Для участников мероприятия это возможность увидеть друг друга, пообщаться и узнать, что с близкими все хорошо.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Телемост между военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации и их родственниками, состоялся в Уссурийске. Общение бойцов с родными организовали посредством защищенной видеоконференцсвязи в Доме офицеров Уссурийского гарнизона.

«Мероприятие имеет важное значение. Наши военнослужащие имеют возможность пообщаться с любимыми, увидеть их, снять эмоциональную напряженность. Для родственников это способ убедиться в том, что военнослужащий жив и здоров, что у него все хорошо», - рассказал офицер отдела военно-политической работы.

В ходе телемоста было много трогательных моментов, когда матери, жены, отцы и дети после долгой разлуки смогли увидеть своих родных и поговорить с ними о простых житейских вещах. Ранее увидеть родных смогли бойцы Центрального военного округа. Минобороны организовало телемост с Оренбургской областью. Военнослужащие поблагодарили близких за поддержку и терпение, а также пообещали скоро вернуться домой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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