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Бойцов спецназа ЦВО наградили в зоне специальной военной операции

07:24 03.05.2023
Различные государственные награды получили 18 военнослужащих подразделения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащих подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) наградили в зоне специальной военной операции. Заслуженные награды бойцам вручили представители командования.

Медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени удостоились 17 военнослужащих. «Орден Мужества» вручили одному военнослужащему.

«Я очень горд тем, что мое руководство, мое братство и моя родина высоко оценили мои заслуги, я счастлив... У меня три пулевых ранения, доходило до стрелкового боя неоднократно. Тут самое главное знать свой маневр, действовать уверенно в этом плане. Если человек обучен, человек знает свое дело, то даже в стрелковом бою, даже когда силы неравны, он все равно выйдет сухим из воды», - отметил командир группы спецназа ЦВО под позывным Дунай.

Ранее полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации добровольцам из состава казачьей бригады «Терек».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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