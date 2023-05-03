Армия спецоперация Бойцов спецназа ЦВО наградили в зоне специальной военной операции Различные государственные награды получили 18 военнослужащих подразделения. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военнослужащих подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) наградили в зоне специальной военной операции. Заслуженные награды бойцам вручили представители командования. Медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени удостоились 17 военнослужащих. «Орден Мужества» вручили одному военнослужащему. «Я очень горд тем, что мое руководство, мое братство и моя родина высоко оценили мои заслуги, я счастлив... У меня три пулевых ранения, доходило до стрелкового боя неоднократно. Тут самое главное знать свой маневр, действовать уверенно в этом плане. Если человек обучен, человек знает свое дело, то даже в стрелковом бою, даже когда силы неравны, он все равно выйдет сухим из воды», - отметил командир группы спецназа ЦВО под позывным Дунай. Ранее полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации добровольцам из состава казачьей бригады «Терек». Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика