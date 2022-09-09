Непокоренный Донбасс: кадры церемонии открытия мемориала Саур-Могила

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Вечный огонь и море цветов. Донбассу и всей России вернули один из важнейших монументов в память о воинах-красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной – легендарную Саур-Могилу. Разрушенная почти до основания во время боев с украинскими националистами в 2014 году, она вновь предстала во всем своем строгом великолепии.

В начале торжественной церемонии прозвучали стихи военных лет, после которых глава ДНР Денис Пушилин, замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и другие участники церемонии поднялись на мемориал. Бойцы почетного караула поднесли зажженный факел к горелке Вечного огня. Его частицу специально привезли из Москвы.

Саур-Могилу восстановили в рекордные сроки – всего за 90 дней силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества. Работы финансировались за счет средств специального президентского фонда. Легендарный мемориал был воссоздан с небольшими изменениями. Строители добавили три новых пилона с изображением современных защитников Донбасса, которые, как их деды и прадеды защищали свою малую Родину от нацизма, но уже в наше время. После возложения к мемориалу цветов и венков, погибших героев прошлого и настоящего почтили минутой молчания.