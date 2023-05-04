В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Киев и его западные спонсоры не получат дивидендов от контрнаступления.

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Страны коллективного Запада бездумно и безответственно накачивают киевский режим современными образцами вооружения и поощряют его задумки о контрнаступлении, что может привести лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», - сказал он в интервью газете «Известия».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что военнослужащие Вооруженных сил РФ готовы к любым сценариям, поэтому «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия может начать контрнаступление в следующие недели. По его мнению, «успех на поле боя» поможет начать мирные переговоры. При этом глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников отметил, что украинские войска вышли на финишную прямую в подготовке контрнаступления. По его словам, конкретную дату и время выберет Генштаб страны, исходя из обстановки на линии соприкосновения.