Блинкен назвал возможные сроки контрнаступления Украины

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, «успех Киева на поле боя» может послужить толчком для начала мирных переговоров.

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Украинская армия может начать контрнаступление в следующие недели, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его мнению, «успех на поле боя» поможет начать мирные переговоры.

«Мы знаем, что Украина намеревается провести контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет. В конечном счете ее успех на поле боя - лучший и, вероятно, самый быстрый способ приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру», - заявил Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ вышли на финишную прямую в подготовке своего контрнаступления. Сигнал к его началу даст Генштаб, исходя из обстановки на поле боя, уточнил Резников.

Тем временем, киевский режим несет серьезные потери, о которых сегодня рассказал Министр обороны России Сергей Шойгу. С его слов, за последний месяц ВСУ потеряли 15 тысяч человек. Помимо живой силы, уничтожены восемь самолетов, 277 БПЛА, 430 танков и других бронемашин.