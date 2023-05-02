Министр обороны Украины заявил о выходе на «финишную прямую подготовки контрнаступления»

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Украинская армия вышла на финишную прямую в подготовке контрнаступления, заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово"», - заявил Резников в эфире «24 канала».

С его слов, конкретную дату и время выберет генеральный штаб, исходя из обстановки на линии соприкосновения.

Накануне обозреватели The Guardian заявили, что спонсоры киевского режима обеспокоены неготовностью Киева контратаковать, несмотря на беспрецедентную финансовую и военную помощь коллективного Запада. По их мнению, в случае провала США начнут принуждать Украину к переговорам о завершении или заморозке конфликта.