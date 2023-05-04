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Глава нацразведки США назвала маловероятным применение РФ ядерного оружия на Украине

Дмитрий Трунов
19:19 04.05.2023
Такую оценку Эврил Хейнс дала в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената.
Глава нацразведки США назвала маловероятным применение РФ ядерного оружия на Украине
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Вашингтон не считает вероятным использование Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Такую оценку Хейнс дала в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената.

Директор Нацразведки назвала такое развитие событий «крайне маловероятным» и сказала, что таковы выводы службы на текущий момент.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока существует ядерное оружие, существует и опасность его применения. Глава государства сказал, что нагнетание тезиса о возможности применения Москвой ядерного оружия используются Западом для влияния на нейтральные государства, на друзей и союзников России.

В ежегодном докладе американских спецслужб Россия в 2023 году названа «значительным и все менее предсказуемым вызовом для Соединенных Штатов Америки в ключевых сферах». А ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер на слушаниях в конгрессе напомнил, что только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

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