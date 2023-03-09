Разведка США опубликовала список «главных угроз»

Отдельное место в докладе американских спецслужб отведено России и ее влиянии на Соединенные Штаты.

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Российская Федерация остается «значительным и все менее предсказуемым вызовом для Соединенных Штатов Америки в ключевых сферах». Об этом стало известно из ежегодного доклада американских спецслужб, посвященного оценке «главных угроз», которые стоят перед Вашингтоном в текущем году. Документ был опубликован на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Эврил Хейнс.

Из доклада следует, что специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, стала «тектоническим событием», перекраивающим отношения Москвы с мировым сообществом. Также отмечается, что РФ не стремится к развитию прямого военного конфликта с Соединенными Штатами и их союзниками по Североатлантическому альянсу, однако, согласно оценке американских спецслужб, есть потенциал, что такое может произойти.

Помимо этого, в докладе указано, что Россия обладает крупнейшим и мощнейшим запасом ядерного оружия, при этом страна продолжает заниматься расширением и модернизацией своих возможностей.

В документе также говорится, что Москва остается крупнейшей киберугрозой для Вашингтона, и, по мнению специалистов из США, применяет кибервмешательства как «внешнеполитический инструмент, позволяющий влиять на принятие решений в зарубежных странах».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ. Дипломат отметил, что решение российских властей о приостановке участия в данном соглашении было «единственно верным в сложившихся обстоятельствах».