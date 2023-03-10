В разведке США заявили, что только у России есть стратегические гиперзвуковые ракеты

Специалист Пол Фрайштлер заявил в конгрессе, что подобное оружие разрабатывают для обхода оборонных систем Соединенных Штатов.

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Стратегическими гиперзвуковыми комплексами обладает только Россия. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.

«Система - SS-19 Mod 4 ("Авангард") в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения», - передает РИА Новости слова Фрайштлера.

Напомним, эксперты считают, что новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для США. Уничтожить их не помогут даже самые современные системы противовоздушной обороны.

Планирующий боевой блок «Авангарда» способен преодолевать любую ПВО и маневрировать на гиперзвуковой скорости. Можно разве что зафиксировать пуск, а вот рассчитать траекторию полета невозможно.

Ранее «Звезда» рассказывала, что очередной ракетный полк с «Авангардом» в конце прошлого года заступил на боевое дежурство в Оренбургской области.